İttifak Holding Konyaspor kulübü, sözleşmeli kalecileri Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile iki yıllığına anlaştığına ilişkin haberler üzerine sert bir bildiri yayımlamıştı. 35 yaşındaki eldivenin menajeri Haluk Canatar'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. A Spor'a konuşan Canatar, milli eldivenin Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğine yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Yolda araç kullanırken beni Serkan aradı. ‘Kulüp, bir açıklama yapmış.’ dedi. Beşiktaş ile herhangi bir görüşme ve anlaşma yapmadık. Yazılanlar tamamı ile asılsızdır. Serkan'ın kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi var. Ben Serkan'ı nasıl götürebilirim, ona nasıl imza attırabilirim?

Serkan'a Beşiktaş'ın ilgisinin olabileceğine inanıyorum. Ancak Beşiktaş kulübü ile Serkan Kırıntılı hakkında ne teknik adam statüsünde ne de yönetici statüsünde herhangi bir şekilde görüştüğüm ya da anlaştığıma yönelik haberler tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir gündemimiz asla olmamıştır."