Tüm dünyadı tehdit eden koronavirüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya’da Spor Bakanı Vincezo Spadafora, ülkenin en üst düzey futbol ligi Serie A’da bir ay boyunca tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Çizme’de okullar da 2 hafta süreyle eğitime ara verdi.

Önceki gün İtalya Kupası yarı finalinde Juventus-Milan’ın ardından diğer yarı final maçı Napoli-İnter karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi. 1 kişinin virüs sebebiyle öldüğü İspanya’dan Valencia’nın, İtalyan ekibi Atalanta, yine aynı ülkeden Getafe’nin de Inter’le yapacağı Avrupa Kupası maçlarının, aynı endişe sebebiyle taraftarsız oynanacağı öğrenildi.