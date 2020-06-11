SON DAKİKA | Serhiy Rebrov'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hoca adayları arasında ismi öne çıkan Serhiy Rebrov, takımı Ferencvaros'un lig karşılaşması öncesi bu iddialara yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına geçirmeyi düşündüğü belirtilen isimlerden Serhiy Rebrov, söz konusu iddiaları yalanladı.
Şu anda Macaristan'da Ferencvaros'un başında bulunan Rebrov, takımının Paksi ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde bir gazetecinin Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.
46 yaşındaki teknik adam; önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı iddialarının doğruluğuna ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.
Rebrov'un sözleri, ülkesi Ukrayna basınında da önümüzdeki sezon Ferencvaros'u çalıştırmaya devam edeceği yönünde değerlendirildi.