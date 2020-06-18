Ligde hüsran yaşayan ve hafta içi kupadan da elenen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör hala belli değil ancak yönetim çalışmalarına koronavirüs pandemisi gibi zor bir dönemde son sürat devam ediyor.

Rebrov Fanatik'e konuştu

Adaylar arasındaki en büyük şansa sahip isimlerden olan takımın eski futbolcusu Sergiy Rebrov, Fanatik'in "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Taraftar hala kalbimde. Onları unutamadım. Orada çalışmak büyük gurur olur benim için. Ancak herhangi bir resmi teklif almadım. Resmi sıfatı olan kimseyle bu konuyu konuşmadım" cevabını verdi.

O soruya gülerek cevap verdi!

Fanatik'in "Gayri resmi olarak size ulaşan oldu mu?" sorusuna ise gülerek tepki veren Rebrov, "Fazla detay vermek istemiyorum ama resmi bir teklif olmadı" dedi.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr







