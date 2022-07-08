Transferde hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray , yeni transferi Sergio Oliveira'ya bugün kavuşuyor. Portekizli yıldız oyuncu bugün saat 17.00'da özel bir uçakla İstanbul'da olacak.

Galatasaray Porto'dan transferi Sergio Oliveira için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve senelik 2.7 milyon Euro alacak.

Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.