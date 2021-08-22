Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Merkez ve kenar oyuncularımızın top kayıpları etken oldu. Ancak ikinci yarıya çok iyi başladık. İçerde çok ciddi konuşma yaptık. Pozisyonlara girdik. O ara golü bulabilirdik. N'Sakala iyi, bir sorunu yok. O an korktuk gerçekten. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar yaşanmaz. Son bölümde Gaziantep de golü bulabilirdi. Tahminim 2 oyuncu daha alma durumumuz var. İyi bir yerli oyuncu almamız lazım. Çünkü malum, yabancı kuralı. Dünyada başka yerde var mı bilmiyorum. Anlamsız kural. Bugün Batshuayi'yi oyuna alırken işte yerli oyuncu koymak zorundayız. Bu yabancı kuralı çok anlamsız. Çok doğru bulmuyorum.