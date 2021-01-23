Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük galibiyeti sonrası oyuncularını hem kutladı hem de uyardı. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı, “Skora baktığınızda rahat bir maç kazanılmış gibi görünüyor ama aslında zor bir maçı kazandınız. Ligin ilk yarısını Göztepe maçıyla tamamlıyoruz. Bu karşılaşmaya da aynı ciddiyet ve motivasyonla hazırlanmanızı istiyorum. Yolumuzun uzun, yapılacak daha çok işimiz var” diye konuştuğu öğrenildi.

‘Kendinize iyi bakmanız önemli’

Takımın son durumuyla ilgili genel bir değerlendirmede de bulunan Sergen Yalçın’ın, “Tempomuz daha da iyi olacak, olmalı da zaten. Herkesin yüksek tempoya ayak uydurması lazım. O nedenle bazı oyunculara daha az şans verdim. Bu tempoyu kaldırabilecek güçte olan herkes forma giyer. Kendinize iyi bakmanız çok önemli. Antrenmanları aksatmamanız çok önemli. Şampiyonluk o kadar kolay değil. Güçlü olmak zorundayız. Bu yarış çok çetin geçecek” dediği belirlendi.







