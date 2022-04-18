Milliyet Gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ canlı yayında Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Sergen Yalçın'ın Galatasaray sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Serdar Sarıdağ'ın değerlendirmeleri şu şekilde...

"ABARTMAYI SEVİYORUZ"

" Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının skorları Valerien Ismael için bir ölçüt değil. Bu maçlardan sonra Ismael'i göklere çıkarttılar. Sanki daha önce Beşiktaş 'ta antrenman yapılmıyordu. Böyle bir şey yok. Ama biz basın olarak cahilmişiz araştırmadığımız için uzaylı gözüyle bakıyoruz ve abartıyoruz. Gökhan Keskin hocayla konuştuk ve kendisi bana "Bunlar bizim futbolculuğumuz döneminde yapılıyordu" dedi. Bizim basın gerçekten cahil. İyi ve idealist bir hoca. Başarılı bir hoca."

SERGEN YALÇIN VE GALATASARAY İDDİASI

"Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın "Bana teklif gelirse neden olmasın." dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı."



