Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz. Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak.

Sorumluluğu kabul etmiyorum

Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum.

Bu maç kelimelerin tükendiği maç

Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç. İyi antrenman yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. Oyuncuları fiziksel ve psikolojik anlamda desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Söyleyecek bahanemiz yok.

Sergen Yalçın, basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce oynanan oyunlarda mücadele, kazanma arzusu, pozisyonlar varken bugün oyun anlamında dibe vurduğumuzu düşünüyorum. O yüzden çok üzgünüz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göreve başlayalı 2 yıl oldu. Bazen futbolda beklentilere cevap veremiyor, beklentilerin çok gerisinde kalıyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmadığı zaman sorumlu tabii ki ben oluyorum. Bir an önce toparlanmak ve ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların da buna cevap vermesi gerekiyor. Oynayan oyuncular çünkü. Onların daha sağlam durması ve daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Enerjinin yüksek olması, çok daha fazla kazanma arzusu gerekiyor. Bunların maalesef çok altındayız."

Bir basın mensubunun "Vazgeçmiş bir Beşiktaş görüyoruz. Bunun tespitini yapabiliyor musunuz?" sorusuna Yalçın, "Bugünkü oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Maalesef bugünle ilgili 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyemiyorum çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Her konuda aşağıdaydık. Bu maçın açıklamasını yapamıyorum. Bugün psikolojik, oyunsal hem de sonuç anlamında artık dibe vurduğumuz bir akşamdı. İki seneden bu yana bu kadar çaresizce kenarda oturduğumuzu, çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldığımızı hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

İçinde bulundukları durumun gerçekten kötü ve iç açıcı olmadığını aktaran Sergen Yalçın, "Bu kadar motivasyonu düşük, oyundan uzak, mücadele etmeyen bir oyuncu grubu... Bunun nedenlerini araştırıyoruz ama bugünün sebebini söyleyemem. Bu kadar çaresiz bir oyun, bu kadar çaresiz oturan bir teknik ekip. Oyuncu değişikliği yapıyoruz, oyunu değiştirmeye çalışıyoruz ancak sahada maalesef cevap alamıyoruz. Ortada bir oyun yoktu." ifadelerini kullandı.