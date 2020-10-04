Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş Mario Balotelli açıklaması geldi. İtalyan golcünün transfer listelerinde almadığını altını çizen deneyimli hoca, net ve sorunsuz santrafor istediklerinin altını çizdi.

Balotelli'nin yüksek maliyetli hem de bir futbolcu olduğunu belirten Yalçın, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Evde otururken ‘Balotelli Beşiktaş’ta’ haberini gördüm'

''Transferlerle ilgili çok bilgi sahibi değilim. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Bizim transfer listemizde Balotelli hiçbir zaman olmadı. Ben bir gün evde otururken ‘Balotelli Beşiktaş’ta’ haberini gördüm. Konudan hiçbir şekilde haberdar değilim. Önce sosyal medyaya sonra da televizyonlara haber verilmiş. En son da ben duydum.''

'Balotelli’ye ‘hayır’ demedim'

''Bana Başkan ve özellikle Erdal Ağabey, ‘Balotelli için ne diyorsun? diye sordular. Ben de ‘Bizim listemizde değil, net ve sorunsuz santrafor almalıyız’ dedim. Balotelli’ye ‘hayır’ demedim. ‘Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Bu sorumluluğu alamam, yarın bana hesabının sorarlar. Eğer siz bunun sorumluluğunu alıyorsanız alın benim için sorun yok’ dedim. O da ‘Hocamız istemiyor’ diye bana mal edildi.

‘Ben istemiyorum, siz almak istiyorsanız alabilirsiniz’ dedim'

Oturduğum koltuk itibariyle sorumlulukları almak zorundayım ama ‘Ben istemiyorum, siz almak istiyorsanız alabilirsiniz’ dedim. Oyuncuyuz zaten veto etmedim. ‘Hoca istemiyor, almadık’ diye taraftara ve basına lanse edildi. Oyuncular geliyor da ben istemiyorum gibi şeyler çıktı.”