Son dakika! Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe-Beşiktaş-Sergen Yalçın üçgeninde son dakika haberi... Beşiktaş'ta kısa bir süre önce teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın, isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili konuştu. Teknik adam herkesi ters köşeye yatıran ifadeler kullandı.
Beşiktaş 'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi. Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.
Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.