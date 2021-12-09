Beşiktaş 'ta istifa kararının ardından Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen diyaloğa Fanatik ulaştı.

"Her maç sırat köprüsü"

Sergen Yalçın istifayla ilgili olarak "Her maç sırat köprüsünden geçiyorum. Bu gruba verecek birşeyim, diyecek sözüm kalmadı. Her türlü saha ve psikolojik çalışmayı yaptık. Sahaya çıkınca tam tersi görüntüler oldu. Bizim de anlam veremediğimiz, içinden çıkamadığımız durum bu. Olur olmaz kişiler atıp tutuyorlar. Ben Beşiktaş’ın içinden geldim. Kulübün önünü açma adına devam etmek istemiyorum." görüş bildirdi.









Çebi: Herkes için hayırlı olsun

Başkan Ahmet Nur Çebi de “Karar senin ve ekibinin. Ben takımı düşündüğünüz yerden kaldırmanızı bekliyordum. İnancım var. Hala var. Madem siz ayrılığı öne koydunuz herkes için hayırlı olsun" dedi.

Orhan Yıldırım



