Son dakika! Sergen Yalçın Umut Meraş transferini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, yeni transfer Umut Meraş'ı değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Umut Meraş, A Milli Takım 'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Umut Meraş planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Biz de biliyoruz 3 sol bekimiz olduğunu ama rekabetin olduğu ortamda performanslar her zaman daha yukarı çıkar. Batshuayi antrenmanlarda iyi, Alex de antrenmanlarda mesafe katediyor. Takım arkadaşlarına ısınıyorlar. Oyuncularımızın hepsinden ümitliyiz, hepsi benim için önemli. Bugün hücum hattımızı olduğu gibi kullandık. Yavaş yavaş oyuncularımız da fiziken mesafelerini almaya başladılar. İnşallah iyi bir oyun ve iyi bir skorla buradan ayrılırız.



