SON DAKİKA | Sergen Yalçın: Tarftarımızdan özür diliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 mağlup oldukları Konyaspor maçının arından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"Açıklama yapmak istemiyorum çünkü..."

Ağır bir mağlubiyet aldık.Hem oyun anlamında hem skor anlamında. Bizim için gerçekten de zor bir gün oldu bugün. Öncelikle taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz böyle bir oyun ve skor için. Çok açıklama yapmak istemiyorum çünkü açıklama yaparsam sahanın içine gireceğim, oyunun içine gireceğim. iyi bir maç olduğunu düşünmüyorum, teknik direktör benim, sorumlu benim şu anda başka yapılacak bir açıklama yok. Bu ağır mağlubiyetin, bu oyunsal anlamda aşağıda olmanın altından kalkmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz bundan sonraki süreçte ama tekrar söylüyorum camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Kötü bir skor, kötü bir oyun. Maalesef zor bir süreçte görev yapıyoruz. Bu dönemi inşallah oyuncularımızla birlikte, camiamızla birlikte atlatacağız.