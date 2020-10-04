Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup olan Siyah Beyazlı ekip, 4 puanla 14. sırada kaldı. Teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Vasat bir oyun oynadıklarını belirten deneyimli hoca, "Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu maçı kazanma ihtimalimiz çok zordu. Oyunun karşılığı mağlubiyet. Bu doğru. Birçok sebebi var bunun. Bireysel oyuncu anlamında da konuşmam gerekiyor ama oyuncuları öne atmak istemiyorum.'' dedi.

Transfer ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Yalçın, ''Yeni yapılanmayla ilgili birçok problem var. Transfer dönemi bitince açıklayacağım. Transfer sorularını transferi yapanlara soracaksınız. Ben çok cevap vermek istemiyorum.'' diye konuştu.







