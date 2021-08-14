Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin önümüzdeki hafta Türkiye'de olmasını beklediğini vurgulayan Yalçın, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok ile ilgili de konuştu.

''Mert'i Türk olmasa almazdık'' diyen Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Mert çok önemli kaleci. Bizim de beğendiğimiz bir oyuncu. Türk olması çok önemli. Türk olmasa açıkçası almazdık. Bizim için kim oynamış önemli değil, biz herkesi oynatıyoruz. Ersin de oynar Mert de oynar. Kimin oynadığının çok fazla önemi yok. Benim için önemli olan oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Zaman zaman kötü oyunlar ortaya çıkabilir, kaybedebiliriz. Maç kaybettik diye o maça takılı kalamayız. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım."







