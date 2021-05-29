Lig ve kupa şampiyonluğunun ardından Kartal'da kadro operasyonu başladı. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, golcü harekatında düğmeye basmıştı. Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Vincent Aboubakar'la da yapılan yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrasında yönetim, girişimlerine hız verdi. Kara Kartal, bu doğrultuda son olarak Diego Costa'nın üzerine yoğunlaştı. Ocak ayında Atletico Madrid'le yollarını ayırmasının ardından yeni takım bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hızlı bir değerlendirme aşaması sonrasında pazarlıklara başlayan Beşiktaşlı idareciler, görüşmeleri sürdürüyor. Yıllık 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talebinde bulunan İspanyol yıldıza taleplerinin yarısını öneren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menaceriyle telefon trafiğine devam ediyor, mali şartlar zorlanıyor.

En büyük koz....

Beşiktaş Yönetimi'nin gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmalarını görüşmelerde koz olarak kullandığı, futbolcunun da kariyerine Kupa 1'de yer alan bir takımda devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-Beyazlı teknik ekiple de bir görüşme trafiği yapıp Costa konusunda olumlu geri dönüş alan idareciler, dünyaca ünlü golcüye Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.

Bir golcü daha...

Yeni sezona 2 golcü transferiyle başlamayı planlayan yönetim, Milan'la sözleşmesi biten Mario Mandzukic ve Hatayspor'lu Diouf için de nabız yoklamaya devam ediyor. 2 isim için de temesların sürdüğü ve özellikle ara transfer döneminde kapıdan dönen Mandzukic konusunda önemli gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Orhan Yıldırım