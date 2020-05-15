Son dakika | Sergen Yalçın Corona Virüs test sonucunu açıkladı!

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin dışında koronavirüs testi pozitif çıkanların isimleri açıklanmazken, durumu merak edilen teknik direktör Sergen Yalçın sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre; Kulüpten yapılan resmi açıklamaların ardından telefonla ulaştığımız Sergen Yalçın kendisinde herhangi bir belirti ya da sıkıntı olmadığını belirtirken, “Sağlam olarak evimde oturuyorum” dedi.

47 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm.”