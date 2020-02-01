Son dakika | Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu

Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamalar...

Heyecanlıyız doğal olarak. Çünkü kendi yuvamızda zor bir göreve başlıyoruz. Kolay değil aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok ciddi bir sorumluluk aldık. Ben ve ekibim bu sorumluluğun altından camianında yardımıyla kalkacak güçte. Oyuna gelince zor bir takımla deplasmanda oynuyoruz. Rizespor koşan mücadele eden ve son dönemde iyi oynayan bir ekip. Biz de yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz futbolcularımızla beraber. Başlangıçlar önemli tabi ki kazanmak istiyoruz. İyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Son 2-3 gün antrenman yapma imkanı bulduk oyuncularla. Biraz oyunsal anlamda biraz da bireysel anlamda dokunuşlar oldu. Biraz daha yeni dönemin başladığını oyunculara hissettirmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur göreceğiz biraz sonra maçta.

Oyuncuları nasıl buldu?

Kaliteli oyuncularımız var. Onlar da zor bir sürecin içerisinden geçiyorlar. Kolay değil bu kadar kötü skorların ardından konsantre olmak, oyuncuları motive etmek gerçekten zor ama bugün itibariyle camiamızda yeni bir dönem başlıyor. İyi bir başlangıç, yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu yolda iyi bir başlangıç yaparız.