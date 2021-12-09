Son dakika… Sergen Yalçın, Beşiktaş’tan tazminat alacak mı?

Beşiktaş - Sergen Yalçın birlikteliğinin tahmin edilenden kısa sürmesi başta Siyah-Beyazlı futbolseverler olmak üzere tüm spor kamuoyunu şaşırtmış durumda. Ayrılık sonrası birçok soru işareti var. Onlardan biri de teknik araman Beşiktaş’tan tazminat alıp almayacağı.

Bilindiği üzere sezon başında kontrat yenilenmiş ve taraflar yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak bu mukavelede tazminat maddesi bulunmuyor. Sergen Yalçın, 24 milyon liralık yıllık alacağının yarısını almış durumda. Geri kalan kısmı ise çalışmadığı için almayacak.

Orhan Yıldırım