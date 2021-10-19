Son dakika! Sergen Yalçın, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi açıklamalarda bulundu. Bu kulvarda oynamanın kolay olmadığını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

'Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadık'

''Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadık, bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk. Şimdi bir toparlanma süreci yaşıyoruz ve oyuncularımızın oyun ritmini yakalamalarını bekliyoruz.''

'Bugün 3 puan alabilirsek...'

''Zemin çok güzel olmuş. İnşallah oyuncularımızın zemini görünce iştahları açılır. Bugün 3 puan alabilirsek hem taraftarımızı hem de ülkemizi mutlu ederiz diye düşünüyorum.''







