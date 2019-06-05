Son dakika... Sergen Yalçın açıklaması

Alanyaspor - Sergen Yalçın görüşmelerinde son dakika.. Alanyaspor yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'la yola devam etmeyeceklerini resmen duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden Sergen Yalçın için teşekkür mesajı yayınlanırken, anlaşma sağlanamadı da aktarıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Yerine Erol Bulut geliyor

FANATİK dün duyurduğu özel haberinde tarafların anlaşma sağlayamadığını ve Alanyaspor yönetiminin, teknik direktör Erol Bulut ile prensin anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

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