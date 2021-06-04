Son dakika | Sergei Rebrov ayrılığı resmen açıklandı

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe 'de gözler tamamen yeni teknik adam çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertliler'in listesinden bulunan Sergei Rebrov ile ilgili Macaristan'dan flaş bir haber geldi.

Ferencvaros, teknik direktör Sergei Rebrov'un kulüpten ayrıldığını resmi olarak açıkladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı ayrılığın resmileşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Görev sürem boyunca beni destekleyen kulübüme ve taraftarlara teşekkür ederim. Her şeyi birlikte başardık. Böylesine büyük ve köklü bir kulüpte çalışma şansı yakaladığım için çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı teknik adam için Fenerbahçe'nin yanı sıra Al-Ain takımının da başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.





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