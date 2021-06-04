MENÜ

Son dakika | Sergei Rebrov ayrılığı resmen açıklandı

Ferencvaros, teknik direktör Sergei Rebrov'un kulüpten ayrıldığını resmi olarak açıkladı. 47 yaşındaki teknik adamın ismi hem Fenerbahçe ile hem de Al-Ain ile anılıyordu.

04 Haziran 2021, Cuma 15:22 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Sergei Rebrov ayrılığı resmen açıklandı

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe 'de gözler tamamen yeni teknik adam çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertliler'in listesinden bulunan Sergei Rebrov ile ilgili Macaristan'dan flaş bir haber geldi. 

Ferencvaros, teknik direktör Sergei Rebrov'un kulüpten ayrıldığını resmi olarak açıkladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı ayrılığın resmileşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Görev sürem boyunca beni destekleyen kulübüme ve taraftarlara teşekkür ederim. Her şeyi birlikte başardık. Böylesine büyük ve köklü bir kulüpte çalışma şansı yakaladığım için çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı teknik adam için Fenerbahçe'nin yanı sıra Al-Ain takımının da başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.


İlgili Haberler
Mahkeme kararı sonrası Fenerbahçeli sporculardan paylaşımlar


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...