Son dakika | Serdar Saatçı Braga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika Beşiktaş haberi. Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı Braga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş bu transferden 2.5 milyon Euro bonservis kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacak.

40 milyon Euro serbest kalma bedeli!

Genç oyuncuyu kadrosuna katan Braga oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirledi. Bu arada Braga ve Beşiktaş Serdar Saatçı transferini bugün resmi olarak açıklayacak.

Kadro dışı kalmıştı!

Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği genç stoper bu sezon başında V.Plzen'le oynanan hazırlık maçında oyuna dahil olduktan sonra çıkarılmış, verdiği tepki sonrası kadro dışı kalmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı!

Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan 1.90 boyundaki stoper geçen sezon Sergen Yalçın döneminde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı forma giymişti. Serdar toplamda ise 13 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Yakup Çınar