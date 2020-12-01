Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Dursun, "En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni Mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah Mart ayında o formayı giyerim" dedi.

"GEÇEN SEZON 19 GOL, BU SEZON 9 MAÇTA 6 GOL ATTIM"

Geçen sezon ligde 34 maçta 19 gol atan ve 6 da asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon benim açımdan gayet olumlu geçiyor. Ligde 9 maç oynadık, 6 gol attım, 3 de asist yaptım. Kupada da tur atladık, orada da 1 asist yaptım. Kendimi sahada iyi hissediyorum. Yüzde 100 hazırım ve fitim. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

"TEKLİFLER VAR, DEĞERLENDİRECEĞİM"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, "Sezon başında transfer dönemi benim için stresli geçti. Son ana kadar transfer olma ihtimalim vardı. Çeşitli nedenlerle transferim gerçekleşmedi. Bu sezon sözleşmem bitiyor ve gelen tekliler var. Menajerim çoğu ülkede kulüplerle iletişim halinde. Sezon sonu en iyi teklifi değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

"A MİLLİ TAKIM'DA OLMAK İÇİN ÇABALIYORUM, DUA EDİYORUM, ÇALIŞIYORUM"

Türkiye A Milli Takım formasını giymenin hayalini kurduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni Mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah Mart ayında o formayı giyerim" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG OLDUKÇA ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR"

Süper Lig'de büyük bir çekişme yaşandığını dile getiren Dursun, "Bu sezon Süper Lig oldukça çekişmeli geçiyor. Çok iyi kadrolar kuruldu. Çağdaş Atan ile Alanyaspor çok iyi bir çıkış yakaladı. Galatasaray toparladı. Fenerbahçe de çok iyi bir kadro kurdu. Beşiktaş 'ın Fenerbahçe'ye aldığı galibiyet çok önemliydi. Trabzonspor ve Başakşehir yarışta biraz geride kaldı ama onlar da puanları toplayacaktır. Karagümrük'ü de unutmamak lazım. Karagümrük çok iyi, Süleyman Hurma iyi bir kadro kurdu. Taraftarı zaten inanılmaz. Karagümrük de bu sezon ilk 8 içinde olacaktır" dedi.

"SÜPER LİG'DE BİR SEZONDA 13 GOLDEN FAZLA GOL ATABİLİRİM"

Süper Lig'e transfer olması durumunda bir sezonda 13 golden fazla atabileceğini kaydeden Serdar Dursun, "Süper Lig'de büyük takımlar çok iyi oyuncular aldı. Çok iyi sistem kurdular. Bir takım ismi vermeyeyim ama ofansif bir oyun oynayan bir takımda başarılı olacağımı düşünüyorum. Atacağım gol sayısı oynayacağım takıma göre değişir. İyi bir sistemi olan takımla oynarsam ve kanatlardan iyi beslenirsem 13 golden fazla gol atacağımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma da asistler yaparım. En az bir sezonda 5 asist yaparım" açıklamasında bulundu.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)