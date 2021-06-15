Fenerbahçe , yeni sezonda öncesi ilk transferini yaptı. Sarı Lacivertli ekip, Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98'de geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bonservis bedeli ödenmeyen 29 yaşındaki forvet ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98’de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!”

Geçtiğimiz sezonun gol kralı!

2018’de Darmstadt’a transfer olan Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2’de oynadığı 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olmuştu. Türkiye'de daha önce Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen tecrübeli forvete Süper Lig'den Beşiktaş ’ın yanı sıra Almanya’dan da Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04’ün teklif yaptığı iddia ediliyordu.







