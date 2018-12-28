Sivasspor maçında mide rahatsızlığı şikayetiyle forma giymeyen ve maçtan 12 saat sonra eşiyle Maldivler’de görüntülenen Serdar Aziz konusunda menajerinden açıklama geldi.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, oyuncunun başka bir kulübe transferi için çalışmalara başladığını söyledi.

İşte Haluk Canatar’ın açıklamaları:

"Tatile gitmesi anormal bir şey değil"

”Serdar bir mide rahatsızlığı geçirdi. Maç günü akşama kadar geçeceğini düşündü. Akşam tekrar soruldu ve rahatsızlığının devam ettiğini söyledi. Süreç böyle yaşandı. Serdar’ın tatile çıkması anormal bir şey değildi.

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"Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidebilir"

Galatasaray yönetimi beni aradı. Serdar Aziz’e kulüp bulmamı söyledi. Teknik ekibin tasarrufu doğrultusunda olduğu söylendi. Biz de çalışmalarımıza başladık. Oyuncum Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidebilir”

"Somut bilgi verilmedi"

“Sosyal medyada bu ayrılık nedeniyle bir sürü sebep yazılıyor, tatile gitmiş, yok sakatlığı varmış. Galatasaray kulübü bize kararla ilgili somut bir sebep söylemedi. Serdar Aziz için Türkiye içindeki kulüpler için de yetki istedim ve ‘Görüşebilir miyim?’ dedim, olumsuz yanıt almadım.”