AP'de yer alan habere göre bir zamanlar dünya futboluna yön veren Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2 milyon dolarlık bir ödemeyle ilgili olarak, 6 yıllık bir soruşturmanın ardından İsviçre makamları tarafından dolandırıcılık iddiası ile suçlandılar.

85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini, yakın zamanda İsviçre Bellinzona'daki federal ceza mahkemesinde yargılanacaklar.

Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, bu söz konusu ödemenin FIFA'nın varlıklarına zarar verdiği ve Platini'ye yasadışı bir şekilde kazanç getirdiği aktarılanlar arasında yer alıyor.











