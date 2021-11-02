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Son dakika: Sepp Blatter ve Michel Platini'ye dolandırıcılık suçlaması

Dünya futbolunda şok gelişme. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini hakkında dolandırıcılık suçlaması ile iddianame hazırlandı.

02 Kasım 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Son dakika: Sepp Blatter ve Michel Platini'ye dolandırıcılık suçlaması

AP'de yer alan habere göre bir zamanlar dünya futboluna yön veren Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2 milyon dolarlık bir ödemeyle ilgili olarak, 6 yıllık bir soruşturmanın ardından İsviçre makamları tarafından dolandırıcılık iddiası ile suçlandılar.

85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini, yakın zamanda İsviçre Bellinzona'daki federal ceza mahkemesinde yargılanacaklar.

Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, bu söz konusu ödemenin FIFA'nın varlıklarına zarar verdiği ve Platini'ye yasadışı bir şekilde kazanç getirdiği aktarılanlar arasında yer alıyor.


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