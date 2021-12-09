Beşiktaş -Şenol Güneş birlikteliği yeniden başlar mı? Sergen Yalçın'ın, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifası sunduğu an akıllara gelen ilk isİmlerden olan deneyimli teknik adam, yakın çevresine kariyeriyle ilgili planlarını anlattı.

A Milli Takım ile yollarını ayrıldıktan sonra yeni sezona kadar takım çalıştırmama yönünde karar alan Şenol Güneş, bu kararının arkasında duracağını aktardı.









Güneş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yakınlığını hatırlatanlara, 'Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş kariyeri

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile yeniden yolları kesişir mi bilinmez ama 2015 ile 2019 yılları arasında görev yaptığı süre boyunca tecrübeli teknik adam 2015-2016, 2016-2017 sezonları olamk üzere 2 kez üst üste şampiyonluk kazanarak taraftarların günlünü fethetmişti.

FANATİK ÖZEL







