MENÜ

Son dakika... Şenol Güneş'ten Beşiktaş yorumu

Beşiktaş ile Sergen Yalçın ayrılığı sonrası akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Şenol Güneş tavrını belirledi. Güneş, olası bir teklif halinde takınacağı tavrı yakın çevresine açıkladı.

09 Aralık 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika... Şenol Güneş'ten Beşiktaş yorumu

Beşiktaş -Şenol Güneş birlikteliği yeniden başlar mı? Sergen Yalçın'ın, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifası sunduğu an akıllara gelen ilk isİmlerden olan deneyimli teknik adam, yakın çevresine kariyeriyle ilgili planlarını anlattı.

A Milli Takım ile yollarını ayrıldıktan sonra yeni sezona kadar takım çalıştırmama yönünde karar alan Şenol Güneş, bu kararının arkasında duracağını aktardı.


İlgili Haberler
Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük dönemi böyle geçti


Güneş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yakınlığını hatırlatanlara, 'Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş kariyeri

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile yeniden yolları kesişir mi bilinmez ama 2015 ile 2019 yılları arasında görev yaptığı süre boyunca tecrübeli teknik adam 2015-2016, 2016-2017 sezonları olamk üzere 2 kez üst üste şampiyonluk kazanarak taraftarların günlünü fethetmişti. 

FANATİK ÖZEL


İlgili Haberler
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası sosyal medya tepkileri... Beşiktaşlı taraftarlardan destek yağdı!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...