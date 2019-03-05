A Spor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22-25 Mart tarihlerinde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda, teknik direktör olarak Milli Takım'ın başında sahaya çıkacak.

''Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil durumlarda seçtiği teknik direktörü, kulübüyle ilişkisini kesmeden göreve getirebilir'' maddesini kullandığı belirtilirken bu durumda Güneş, Beşiktaş'taki görevine de devam edecek.

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