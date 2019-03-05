SON DAKİKA! Şenol Güneş Milli Takım'ın başına geçiyor!

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22-25 Mart tarihlerinde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda, teknik direktör olarak Milli Takım'ın başında olacak.

05 Mart 2019, Salı 15:06 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Şenol Güneş Milli Takım'ın başına geçiyor!

A Spor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22-25 Mart tarihlerinde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda, teknik direktör olarak Milli Takım'ın başında sahaya çıkacak.

''Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil durumlarda seçtiği teknik direktörü, kulübüyle ilişkisini kesmeden göreve getirebilir'' maddesini kullandığı belirtilirken bu durumda Güneş, Beşiktaş'taki görevine de devam edecek.

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