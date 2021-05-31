EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine Milli Takımı ile golsüz berabere kaldı. Ay Yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Gine'nin fizikli ve temaslı oynayan bir takım olduğunu ifade eden Güneş, önde baskıyı daha iyi yapmaları gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Topu yavaş çeviriyoruz'

''Fizikli ve temaslı oynayan bir takımdı, bazen sertlik de oldu. İyi bir maç oldu, bütün herkese şans verdik. Kazanmak istiyorduk. Gol de yiyebilirdik, atabilirdik de. Topu yavaş çeviriyoruz.''

'İstenilen seviyede değiliz ama olacağız'

''Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir çok zorladı kendini. İrfan Can ve Abdülkadir geçirdikleri sakatlık sonrasında istediğimiz ritimde değiller. Merih Demiral'ı riske etmedik. Ozan Kabak sakatlıktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalıydık. İstenilen seviyede değiliz ama olacağız''

'4 oyuncu için yarın akşam karar vereceğiz'

"Kadrodan ayrılacak 4 oyuncu için yarın akşam karar vereceğiz. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil.''









A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)