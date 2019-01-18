Son dakika - Semih Kaya Galatasaray’da

Galatasaray Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından üçüncü transferini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı.

Bu sezon Çekya ekibi Sparta Prag 6 aylığına kiralandı.





Metin Karabaş