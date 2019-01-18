Son dakika - Semih Kaya Galatasaray’da

Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı. Semih, Sparta Prag'dan 6 aylığına kiralandı.

18 Ocak 2019, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika - Semih Kaya Galatasaray’da

Galatasaray Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından üçüncü transferini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı.

Bu sezon Çekya ekibi Sparta Prag 6 aylığına kiralandı.


Metin Karabaş

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.