Son dakika - Semih Kaya Galatasaray’da

Galatasaray Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından üçüncü transferini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı.
Bu sezon Çekya ekibi Sparta Prag 6 aylığına kiralandı.
Metin Karabaş
Galatasaray Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından üçüncü transferini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı.
Bu sezon Çekya ekibi Sparta Prag 6 aylığına kiralandı.
Metin Karabaş
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