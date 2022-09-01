Beşiktaş 'tan ayrılan Kenan Karaman, Almanya'ya döndü. Daha önce Almanya'da Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giyen Karaman; Schalke 04 ile resmi sözleşme imzaladı.

Schalke'den yapılan resmi açıklamada Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan sportif direktör Rouven Schröder, "Kenan Karaman ile sözleşme imzalayarak hücum seçeneklerimi genişletiyoruz. Kenan, bizim açımızdan uygun fiziksel güç ve hız karışımını getiriyor. Bu nedenle hücumdaki pozisyonlarımız için bir seçenek. Sportif kalitesinin yanı sıra 100'den fazla Bundesliga ve 30'dan fazla uluslararası maçta edindiği deneyim özellikle kritik anlarda belirleyici bir faktör olabilir" ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman'ı uzun zamandır tanıdığını ifade eden teknik direktör Frank Kramer ise, "Kenan'ı 10 yıldan fazla bir süredir tanıyorum. Hoffenheim'ın U19 takımından ikinci takıma yeni geldiğinde birlikte çalışmıştık. Kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de merkezde kullanılabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu oldu" ifadelerini kullandı.

'Frank Kramer ile tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum'

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kenan Karaman da, "Schalke 04'ü önemsediğim değerlerle örtüştürüyorum: tutku, duygular ve doğru çalışma. Takımla çalışmalara başlamayı dört gözle bekliyorum. Ve elbette daha önce birlikte çalıştığım Frank Kramer ile de tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.