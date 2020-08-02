SON DAKİKA | Sandro Wagner futbolu bıraktı! Beşiktaş da istiyordu...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın istediği tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolu bırakma kararı aldı.

02 Ağustos 2020, Pazar 15:27 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Sandro Wagner futbolu bıraktı! Beşiktaş da istiyordu...

Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi. Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise Çin'de Tianjin Teda'da geçirmişti. Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı. 

Almanya Milli Takımı forması ile 8 maça çıkan Wagner, 5 gole imza atmıştı. 1.94 boyundaki fizikli forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyordu. 

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