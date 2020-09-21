Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden Samuel Kalu, Sarı-Lacivertliler'in kulübü Bordeaux'ya yaptığı teklifi açıkladı. AOIFootball.com'a açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Fransız ekibine yaptığı ilk kiralama teklifinin reddedildiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada Kalu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok çünkü Fenerbahçe, önce bir kiralama teklifinde bulundu fakat Bordeaux, kulübün önemli bir oyuncusu olduğumu ve tekrar kiralanmama izin vermeyeceklerini söyleyerek bunu reddetti" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teklifi cevap bekliyor

Sonrasında Fenerbahçe'nin bir teklif daha yaptığını belirten Kalu, "Başka bir kiralama teklifi ve sezon sonunda satın alma opsiyonu ile tekrar geldiler ama kulüp, henüz onlara cevap vermedi" ifadelerini kullandı.

Bordeaux'da kalması durumunda elinden geleceği yapacağını belirten Kalu, "Kulüpte elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Burada kalırsam kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gitmek için herhangi bir zorlamada bulunmayacağım" dedi.