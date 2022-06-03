Spor Toto 1. Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Samsunspor, önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalara başlarken teknik direktörlük koltuğunu Ersan Parlatan'a teslim etmeye hazırlanıyordu.

44 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Karadeniz ekibine kötü haber geldi. Parlatan'ın kulübü TSV Steinbach Haiger, bir açıklama yayınlayarak anlaşmayı yalanladı

Almanya 4. Lig ekibi TSV Steinbach Haiger, Ersan Parlatan ile kontratının olduğunu ve takımla devam edeceğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Samsunspor, Çağdaş Atan ve Levent Şahin gibi isimlerle görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde ise Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.





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