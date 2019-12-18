SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa risk yönetimi son dakika olarak, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi ve Sivasspor'un oranını 4.75'e düşürdü.

18 Aralık 2019, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. İddaa risk yönetimi, 3.00'lük oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Lider Sivasspor'un oranında ise büyük düşüş var: 4.75.

İşte şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 3.00

Beşiktaş: 4.25

Galatasaray: 4.25

Sivasspor: 4.75

Trabzonspor: 9.00

Başakşehir: 13.00

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Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

2.65 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

4.00 Beşiktaş

7.50 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

15.00 Sivasspor

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