UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde karışıklık yaşandı. Kura çekimi sırasında Manchester United, kendi grubundan çıkan Villarreal ile yanlışlıkla eşleşti. Ardından karışan kurada United tekrar torbaya atıldı ve PSG ile eşleşti. Yaşanan bu hatadan dolayı Villareal ve Atletico Madrid UEFA'ya itirazda bulunarak kuranın yeniden çekilmesini istedi. UEFA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşanan karışıklıklardan dolayı saat 17.00'de kuranın yeniden çekileceğini ifade etti.

Kura çekimi tekrarlandı. İşte yeni eşleşmeler:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting Lizbon - Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Inter-Liverpool

Villarreal-Juventus

PSG-Real Madrid

Son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.









Neler yaşandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.



















