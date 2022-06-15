Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe ’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi Ukrayna ligi ekiplerinden Dinamo Kiev oldu.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar 26-27 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Monaco

Midtjylland / AEK Larnaca

Sturm Graz

Union Saint-Gillo

Dinamo Kiev'de yerli ağırlıklı!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası ülkede lig yarıda kalmıştı. Federasyon, puan tablosunun o anki haliyle sezonu bitmiş kabul etti. Dinamo Kiev, ikinci olarak Devler Ligi bileti aldı. Birçok oyuncusunu kiralık gönderen Mavi-Beyazlılar’da oyuncular dönmeye başladı. Ukrayna ekibi, iç saha maçlarını Polonya’da oynayacak. Savaş nedeniyle ülkede futbol dursa da Mircea Lucescu, görevinden ayrılmadı. Stoperler Zabarnyi ve Popov, kanat oyuncusu Tsygankov ve forvet Basedin, dikkat çeken isimler.





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