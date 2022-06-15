Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe'nin de rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe ’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi Ukrayna ligi ekiplerinden Dinamo Kiev oldu.
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da.
İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar 26-27 Temmuz'da oynanacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Monaco
Midtjylland / AEK Larnaca
Sturm Graz
Union Saint-Gillo
Dinamo Kiev'de yerli ağırlıklı!
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası ülkede lig yarıda kalmıştı. Federasyon, puan tablosunun o anki haliyle sezonu bitmiş kabul etti. Dinamo Kiev, ikinci olarak Devler Ligi bileti aldı. Birçok oyuncusunu kiralık gönderen Mavi-Beyazlılar’da oyuncular dönmeye başladı. Ukrayna ekibi, iç saha maçlarını Polonya’da oynayacak. Savaş nedeniyle ülkede futbol dursa da Mircea Lucescu, görevinden ayrılmadı. Stoperler Zabarnyi ve Popov, kanat oyuncusu Tsygankov ve forvet Basedin, dikkat çeken isimler.