Son dakika! Şampiyonlar Ligi kura çekimi 10 Temmuz'da
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusu yanıtını buldu. Lizbon’da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz’da İsviçre’de gerçekleştirilecek.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, tek ayaklı maçlarla eleme yöntemiyle oynanacak turnuvanın kura çekimleri İsviçre’nin Nyon kentinde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos ve final maçı 23 Ağustos’ta Lizbon’da oynanacak.
Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 7-8 Ağustos’ta tamamlanacak.
Atalanta
Atletico
Leipzig
PSG
Chelsea/Bayern
Napoli/Barça
Real Madrid/Man City
Lyon/Juve