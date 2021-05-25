SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi finaline 16.500 seyirci

İstanbul'dan Portekiz'e Porto'nun evi Estadio do Dragao'ya alınan Manchester City ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi için Portekiz'deki yerel makamlardan taraftar izni çıktı. Çıkan izin sonrası bilet satışlarının da bugün TSİ 15:00'da başlayacağı açıklandı.

Yerel birimlerin kararınca stadyumun %33'lük kapasitesinde bir taraftar izni sağlandı. 16.500 taraftarın karşılaşmayı izleyebilecekleri belirtildi. Manchester City ve Chelsea taraftarları için 6.000 kişilik toplamda 12.000 kişilik bir yer ayrılmıştı ki bunların satışları finalist ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Taraftarların stadyumda yer alabilmesi için aşı olduklarına ilişkin bir belge veya en erken 26 Mayıs'ta olmak üzere negatif sonuçlu bir PCR testi belgesi sunmaları gerekmekte.

Halka açık satılan biletlerde kategorilere göre fiyatlar belli olurken 4. kategori 70 Euro, 3. kategori 180 Euro, 2. kategori 450 Euro ve 1. kategori 600 Euro olarak açıklandı.