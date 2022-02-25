UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'dan alınarak Paris'e verildiğini resmen açıkladı.

Times'ın son dakika haberine göre; Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alınarak Paris’e verildi.

Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaş sonrası UEFA Olağanüstü toplanarak kararın kısa süre içinde açıklanacağını duyurmuştu.









UEFA resmi açıklamayı yaptı...

2022 Şampiyonlar Ligi finali UEFA'nın karına göre 28 Mayıs Cumartesi günü Paris'in merkezinde bulunan 81 bin kapasiteli Stade De France'da oynanacak.

Ayrıca UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna takımları, iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacak.