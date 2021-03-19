UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olmasının ardından hem çeyrek final hem de yarı final kuraları gerçekleşti.

İşte birbirinden zorlu eşleşmeler...

Manchester City - Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - PSG

Real Madrid - Liverpool

Yarı final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City - Dortmund'un galibiyle oynayacak. Real Madrid - Liverpool galibi ile Porto - Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.

Final maçı İstanbul'da

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.















