SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olmasının ardından hem çeyrek final hem de yarı final kuraları gerçekleşti. Zorlu eşleşmelerin oluştuğu kura çekiminde Bayern Münih - PSG ve Real Madrid - Liverpool maçları dikkat çekti. Çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan’da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olmasının ardından hem çeyrek final hem de yarı final kuraları gerçekleşti.
İşte birbirinden zorlu eşleşmeler...
Manchester City - Dortmund
Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Yarı final eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City - Dortmund'un galibiyle oynayacak. Real Madrid - Liverpool galibi ile Porto - Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.
Final maçı İstanbul'da
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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