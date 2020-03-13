Son dakika haberi: Hemen hemen dünyada tüm ülkeleri etkisi altına alan corona virüsü, özellikle Avrupa’da en çok İtalya’yı etkisi altına almıştı. İtalya'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif olan ilk futbolcu Daniele Rugani olmuştu. Rugani'nin ardından Sampdoria forması giyen 28 yaşındaki golcü Manolo Gabbiadini'nin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Sampdoria kötü haberi açıkladı

Sampdoria Kulübü, Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby ve Dusan Vlahovic'in de corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby ve Dusan Vlahovic'in de corona virüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ile teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi.

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