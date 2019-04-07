Son dakika... Samet Aybaba istifa etti!

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen, son olarka dün deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olarak düşme hattında bulunan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifa etti.

Bursaspor'da resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, deneyimli teknik adamla yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı duyuruldu.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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