Trabzonspor'da transfer çalışmalarında öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği İtalyan basınında da yer bulurken, oyuncuya Trabzonspor'un 4 yıllık sözleşme teklif ettiği de yine İtalyan medyasında geniş yer buldu.

"SALİH UÇAN'A ABDULLAH AVCI'NIN DA İLGİSİ VAR"

Bu arada oyuncunun menajeri Ömer Uzun da, transfer iddialarıyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, "Salih Uçan'a çok teklif olması gayet normal. Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nın da ilgisi var ama son kararı Salih verecek" dedi. Trabzonspor yöneticileri de Salih Uçan'a ilgilerinin olduğunu doğrularken, şu an için somut bir gelişmenin olmadığını da ifade ettiler. (Sabah)