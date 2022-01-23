Son dakika: Saint-Etienne, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand ile ilgileniyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile ilgilendiği iddia edildi. Tisserand'ın transferi için iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ileri sürülüyor.
Fenerbahçe 'nin savunma oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin isimleri, transferde Avrupa devleri ile anılırken, Sarı-Lacivertli ekibin bir diğer stoperi Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile ilgilendiği iddia edildi.
Nicolo Schira'nın haberine göre Saint-Etienne, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand ile ilgileniyor. Futbolcunun transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Tisserand'ın Saint-Etienne ile şartlarda anlaşmaya vardığı aktarılanlar arasında yer aldı.
2020 yılında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Sarı-Lacivertli kulüpte 44 maçta forma giyerken, 29 yaşındaki stoperin 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.
Ligue 1'de zor günler geçiren Saint-Etienne ise 12 puanla son sırada yer alıyor.