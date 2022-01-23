Fenerbahçe 'nin savunma oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin isimleri, transferde Avrupa devleri ile anılırken, Sarı-Lacivertli ekibin bir diğer stoperi Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile ilgilendiği iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Saint-Etienne, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand ile ilgileniyor. Futbolcunun transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Tisserand'ın Saint-Etienne ile şartlarda anlaşmaya vardığı aktarılanlar arasında yer aldı.

2020 yılında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Sarı-Lacivertli kulüpte 44 maçta forma giyerken, 29 yaşındaki stoperin 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

Ligue 1'de zor günler geçiren Saint-Etienne ise 12 puanla son sırada yer alıyor.



