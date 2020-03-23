Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Şüphelilerin takibinde, tanı konan hastaların izolasyona alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık, sonuçları daha hızlı öngürüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakıyoruz.

"Evlatlarınızın sizin hayat tecrübesine ihtiyacı var"

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların virüsten etkilenmemeleri yolunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Ailelerimizin ve bu toplumun sizlere ihtiyacı var. Evlatlarınızın sizin hayat tecrübesine ihtiyacı var. Bunları hasta iken yapamazsınız. Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız kısıtlandı, bu kurala uyun.

"Bünye olarak dirençleri zayıftı"

Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Covid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı.

"Kadromuza 32 bin personel ilave ediyoruz"

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Toplum ve iş alanlarında, birçok alanda gurur duyacağımız gerçekler var. İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda, kadromuza 32 bin personel ilave ediyoruz.

"Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacak"

Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere, yeterli malzemeden yoksun olduğu iddia ediliyor. Tüm hastanelerimize malzeme sağlanmaktadır ve devam edilecektir. Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulandı. Tüm hastanelerimize maske ve eldiven sağlanmaktadır. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacak.

"Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi"

Solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarımızı, hem kaynaklarımızı kullanmış olacağız. Hızlı tarama kitini de devreye soktuk. Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi, perşembe 300 bin ilave hızlı tarama kiti daha gelecek. Bu sayı 1 milyona ulaşacak. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı, ihtiyaçlarına göre bir kısıtlamaya gitmeden, hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlanacak.

"İyileşen vakalarımız var"

Çin'de özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası ve yoğun bakım hastalarında 11-12 günden 4 güne düşürdüklerini bildiğimiz ilacı da Çin'den getirdik. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen Çin'den getirebildik. İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da açıklayacağız.

"Hayatını kaybeden 30 kişi, ileri yaş, bir alt hastalığı olan bir hasta grubu"

Sokağa çıkma konusunda, tek tek ama hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu devletin ilan etmesi gerekmiyor. Hayatını kaybeden 30 kişi, ileri yaş, bir alt hastalığı olan bir hasta grubu. İlerleyen günlerde yaş aralığı da dahil olmak üzere, daha detaylı göstereceğiz. 50 ila 60 yaş arasında hayatını kaybeden 2 kişi var; geri kalanlar 61'in üzerinde.

"Hiçbir kitten, hiçbir labaratuar testinden para almayacağız"

Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Sayılarını söylemeyeyim ama var. Öncelikle Çin geçmişi olanlara test yaptık, devamında İran teması olanlar, sonrasında İtalya ve Avrupa teması olanlar, daha sonra yurt dışı teması olanlar dendi, ülkeye girince de semptomu olan herkes dedik. Hiçbir kitten, hiçbir labaratuar testinden para almayacağız, alana da mani olacağız.

Vakalar sadece bir bölgeye lokalize değil ülkenin geneline yayılmış pozitif vakalarımız var. Van'da vakamız var, 10'un üzerinde değil. Türkiye genelinde vakaların yoğun göründüğü iller var. Van, bu illerimiz içinde öne çıkan bir il değil.