Corona virüsü Türkiye tablosunda son günlerden sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Dün paylaşılan coronavirüs tablosunda, iyileşen hasta sayısı salgının başladığı günden bugüne en yüksek sayıya ulaşırken vaka sayısında da düşüş gözlendi. İlk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsünde şimdiye kadar iyileşen kişi sayısıysa 38 bin 809’ya yükseldi.

Türkiye'de coronavirüs vakaları pik seviyesine ulaştı ve düşüşe geçti. Vakaların düşüşe geçmesinin ardından iyileşenlerin sayısı, vaka sayısına fark attı. Bilim Kurulu üyeleri çok uzun süredir bu verinin gerçekleşmesini bekliyordu. Yaşananların ardından tedbirlerin gevşetilmesi, normalleşme konuları gündeme geldi. Coronavirüs Bilim Kurulu son gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Videokonferans ile yapılan kritik 14.00'te başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

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Hep birlikte mücadele ettiklerinin altını çizen Koca, "Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz. Hepimiz çok iyi biliyoruz, mücadele bitmedi. Mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Başarı hepimizin." dedi ve ekledi:

Türkiye koronavirüsü nasıl kontrol altına aldı ve salgını geriletti? Erken tedbirlerle aşama kaydettik. 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi. Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz. Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik.

"Biz tedaviyi belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz. Muhtemelen tüm vakalarda tedaviye erken başlamanın sonucu olarak, hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmıştır."



