Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 23 Nisan 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 40.962, vaka sayısının ise 3.116 olduğunu belirten Bakan Koca, 115 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 2.014 olduğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısı 101.790 olurken toplam vefat sayısı 2.491 olarak gerçekleşirken toplam iyileşen hasta sayısı 18.491 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı